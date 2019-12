Dienstag, 31. Dezember 2019

Mattia Guglielmi bricht den Silvesterlauf-Rekord von Jan Kaschura

Diese Läufer haben neue Rekorde aufgestellt (von links): Lisa Gerß gewann die Frauen-Konkurrenz. Verena Klingebiel wurde wie schon 2018 Zweite und unterbot ihre damalige Zeit. Gewinner bei den Männern ist Mattia Guglielmi aus Hannover in neuer Rekordzeit. Foto: bor

Emmerthal. Der Rekord von 21:08 Minuten von Jan Kaschura, den der Holzmindener vor einem Jahr beim Silvesterlauf in Emmerthal lief, ist Geschichte. Mattia Guglielmi aus Hannover lief am Dienstagnachmittag den 6,9 Kilometer langen Rundkurs in 21:00 Minuten und gewann damit den Silvesterlauf. Kaschura war zur gleichen Zeit beim Silvesterlauf in Soest unterwegs. Schnellste bei den Frauen war Lisa Gerß vom MTV Bad Pyrmont, die die Strecke in 25:07 Minuten schaffte. Auch sie stellte einen neuen Rekord auf. Markus Fronia, Organisationschef des Silvesterlaufs der TSG Emmerthal, freute sich noch über einen weiteren Rekord: 848 Teilnehmer haben sich für Emmerthal gemeldet. (bor/fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 02.01.2020.