Montag, 02. September 2019

McTON macht „Annoncen-Chaos“ in der Kulturscheune Holzminden

Gisbert Pfeffer (Jürgen Schacht), seine Johanna (Christiane Jenewein- Stille) und Elsbeth Backoffe (Karin Peltner) warten auf die Auflösung des Chaos.

Holzminden/Stahle. Auch heute, in der digitalisierten Medienlandschaft, sind analoge Annoncen immer noch eine altbewährte Möglichkeit, eine breite Öffentlichkeit mit seinen Wünschen zu erreichen. Was aber, wenn unterschiedliche Wünsche noch unterschiedlichere Charaktere in ein familiäres Durcheinander locken? Dann ist das Chaos perfekt. So geschehen auf der Bühne des Theatervereins McTon in Stahle. Bei der Premiere der neuen Komödie aus der Feder des Autors und Regisseurs Jens Auberg steht ein einzelnes Gästezimmer im Fokus einer äußerst illustren Gästeschar. Diese Gruppe und ihre unterschiedlichen Interessen sorgen für große Heiterkeit beim zahlreich erschienenen Premierenpublikum.

In der Stahler Kulturscheune, die sich seit neuestem ganz offiziell Kulturbegegnungsstätte nennen darf, können der Vorsitzende des Kultur-Fördervereins Stahle, Klaus Rohner, und der Vorsitzende des Theatervereins McTon Jens Auberg zahlreiche Besucher begrüßen. Auberg erinnert in seiner Begrüßung daran, dass der Theaterverein mittlerweile auf sein 15-jähriges Bestehen zurückblicken kann. Die Komödie wird noch viermal aufgeführt: Am Dienstag, 3. September, am Freitag, 6. September, am Sonnabend, 7. September, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 8. September, um 16.30 Uhr in der Kulturscheune Stahle. (jbo)

