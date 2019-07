Montag, 15. Juli 2019

McTON präsentiert Ende August seine neue Komödie: „Annoncen-Chaos“

Das Ensemble des Theatervereins McTON freut sich auf die Spielzeit. Foto: McTON

Holzminden/Stahle Es geht mit großen Schritten auf die Zielgerade in Richtung Premiere: Am Freitag, 30. August, hebt sich zum ersten Mal der Vorhang für die neue Komödie „Annoncen-Chaos“! Anfang Juli fand das obligatorische Probenwochenende statt, und wieder haben die 13 Darsteller viel an der Textsicherheit, dem Bühnenbild und dem Ausbau ihrer eigenwilligen Charaktere gefeilt. Und selbstverständlich wurden die Proben wieder ständig durch die vielen Lacher über Dialoge und Situationen unterbrochen, was den TON-Darstellern das gute Gefühl gibt, dass es den Zuschauern demnächst ebenso gehen wird! Dabei gibt es eigentlich nur elf Rollen – aber erneut ergab es sich, dass durch glückliche Umstände zwei Rollen sogar doppelt besetzt werden konnten, so dass es bei den sieben Aufführungen im August und September tatsächlich unterschiedliche Besetzungen geben wird.

