Samstag, 30. Mai 2020

MdB Johannes Schraps zur aktuellen Umweltbelastung von Weser und Werra

Johannes Schraps (rechts) mit weiteren Abgeordneten der Weseranrainer-Kommunen. Foto: Büro Schraps

Kreis Holzminden/Berlin. Die Gruppe der Weseranrainer-Abgeordneten im Deutschen Bundestag hat sich in dieser Sitzungswoche in Berlin erneut über die Umweltbelastung der Weser ausgetauscht. Im April hatte die Firma k+s beim Regierungspräsidium Kassel den Antrag gestellt bis 2027 größere Mengen salzhaltiger Abwässer in den Fluss einzuleiten, als es aktuell im Masterplan Salzreduzierung vereinbart ist.

Der heimische Bundestagsabgeordnete Johannes Schraps erklärt dazu: „Seit vielen Jahren wird über die Möglichkeiten der Verbesserung der Wasserqualität der Weser und ihrer Zuflüsse gesprochen. Allen Beteiligten ist klar, dass wir zeitnah eine Verbesserung der Wasserqualität erreichen müssen. Die Gruppe der Weseranrainer spricht sich noch einmal deutlich für diese Zielsetzung aus.“ Der Masterplan Salzreduzierung gibt für den Zeitraum von 2015 bis 2021 klare Zielformulierungen für die Wasserqualität in Weser und Werra vor und beschreibt, wie die Zielwerte hinsichtlich der Salzbelastung erreicht werden sollen. Schraps: „Die bisher vom Unternehmen K+S umgesetzten Maßnahmen sind anzuerkennen und gehen in die richtige Richtung. Mit der Abkehr vom Bau einer Oberweser-Pipeline (,Werra-Bypass‘) hat K+S eine wichtige Forderung der Weseranrainer erfüllt. Diese Entwicklung basierte jedoch maßgeblich auf großem Druck aus Zivilgesellschaft und Politik. Deshalb werden wir darauf drängen, dass die Maßnahmen zur Reduzierung der Salzbelastung schnellstmöglich vorangetrieben werden.“

