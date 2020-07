Dienstag, 21. Juli 2020

MdB Konstantin Kuhle auf Sommerreise im Kreis Holzminden

Von rechts FDP-Kreisvorsitzender Hermann Gruppe, MdB Konstantin Kuhle, FDP-Vorstandsmitglied Petra Grotenburg, Landrat Michael Schünemann und Kaufmann Ralf Schwager. Foto: rei

Kreis Holzminden. „Ich will gucken, wo wir noch helfen können,“ gibt Konstantin Kuhle als wesentlichen Grund für seine Sommerreise an. Er besucht Unternehmen verschiedener Branchen, Institutionen und Verwaltungen im Bereich von Hameln bis Göttingen. Denn dort leben und arbeiten die Menschen, denen er sich als zuständiger Bundestagsabgeordneter der FDP besonders verpflichtet fühlt. Am Dienstag nahm er sich einen ganzen Tag lang Zeit für den Landkreis Holzminden – und war am Ende seiner Reise beeindruckt von seinen Gesprächspartnern, von deren Elan beziehungsweise Ideen. Sein Fazit: „Wir müssen es den Leuten wieder ermöglichen, Geld zu verdienen!“ (rei)

