Montag, 12. Oktober 2020

MdL Hermann Grupe: „Wir können auch Umwelt“

Als Delegierte des FDP-Kreisverbandes waren in Hildesheim Hermann Grupe MdL, André Nolte, Burkhard Dörrier, Sven Rössing und Petra Grotenburg vertreten. Foto: FDP

Kreis Holzminden. Unter strengen Hygienevorgaben hat die FDP Niedersachsen am Wochenende einen neuen Landesvorstand gewählt. Auch MdL Hermann Grupe aus Scharfoldendorf ist wieder Mitglied des Landesvorstandes

Faire Chancen für die Menschen im ländlichen Raum forderte Hermann Grupe in seiner Rede ein. „Unsere Landwirte produzieren nicht nur hochqualitative Lebensmittel, wir können auch Umwelt“, rief Grupe den Delegierten zu. Mit dem „Niedersächsischen Weg“ sollten die Probleme partnerschaftlich gelöst werden, Landwirtschaft und Umweltverbände sitzen hier an einem Tisch. „Dann ist es ein Unding, wenn der NABU gleichzeitig ein auf Konfrontation gerichtetes Volksbegehren betreibt und gemeinsam mit den Grünen kommende Wahlkämpfe vorbereitet.“ Hermann Grupe wurde mit einem der besten Ergebnisse in den Landesvorstand wiedergewählt.

