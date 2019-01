Sonntag, 20. Januar 2019

Meena Cryle & the Chris Fillmore Band: Großes Kino für die Ohren

Einfach ein gutes Team: Meena Cryle und Chris Fillmore. Foto: spe

Holzminden/Albaxen. Kalt war’s draußen und wenig einladend, doch dieses Konzert erwärmte das Herz und die Seele: Die großartige österreichische Blues-Sängerin Meena Cryle war zusammen mit der Chris Fillmore Band zum ersten Mal bei ClubMusik Holzminden zu Gast. In der Ackerscheune der Tonenburg erlebte das treue Publikum einen intensiven Bluesabend der musikalischen Extraklasse. Wenn beim Gitarren-Intro eines langsamen Blues niemand quatscht und man eine Stecknadel fallen hören könnte vor Aufmerksamkeit, dann hat die Band ihr Publikum ganz in den Bann gezogen. Solche Knistermomente, die einen froh sein lassen, den Allerwertesten vom Sofa geschwungen zu haben, gab es an diesem Abend reihenweise.

Wohltuend unaffektiert und authentisch, charmant und mit ganz viel Gefühl kam Meena Cryle daher, vor allem aber überzeugte sie mit ihrem charismatischen, starken Gesang, den der Sound einer kongenialen Band von Song zu Song trug – rockig, soulig und vor allem tief eingetaucht in die Ursuppe des Blues. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 21. Januar