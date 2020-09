Mittwoch, 30. September 2020

Megamarschierer Jens Düvel ist wohlbehalten in Minden angekommen

Diese Daten zeigte die App nach Düvels Ankunft an. Foto: Düvel/Komoot

Holzminden/Minden. Am Montag um kurz nach 16 Uhr hat sich Jens Düvel, Soldat aus Minden, am Tor der Pionierkaserne am Solling vom stellvertretenden Kommandeur verabschiedet und sich auf den Weg gemacht. Allein hat er einen sogenannten „Megamarsch“ absolviert über 100 Kilometer bis zu seiner Heimatkaserne am Wohnort in Minden. Nach ziemlich genau 20 Stunden fast nonstop hatte er die Distanz geschafft, dabei 1.841 Höhenmeter überwunden und 6.268 Kalorien verbrannt. Das hat seine App angezeigt. Megamarschierer Jens Düvel zum TAH: „Ich bin gut angekommen, und es war der bisher härteste Marsch. Elf Stunden durch die Dunkelheit ist mega anstrengend – und das nicht nur körperlich, sondern auch geistig.“ Auf Facebook ließ Düvel seine „Fans“ mit Filmen von unterwegs an seinem Marsch teilhaben und erhielt viele aufbauende, ermutigende Kommentare, Respekt und Anerkennung. (spe)