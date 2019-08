Mittwoch, 21. August 2019

Megerle und Mantel spielen das Ergänzungskonzert des Holzmindener Marktsommers

Helge Megerle und Hansi Mantel geben am Sonnabend quasi das Zusatzkonzert. Foto: Helge Megerle

Holzminden. Die Marktsommer-Konzertreihe findet am Sonntag, 25. August, mit dem großen Freiluft-Konzert des Göttinger Symphonie Orchesters mit der laternamerikanischen Sopranistin Gracia Gonzales ab 18 Uhr auf dem Marktplatz Holzminden ihren fulminanten Abschluss. „Auf Ferienreisen“ lautet das Motto des Abends. Die Wetterprognose ist positiv und lässt auf ein eindrucksvolles Open-Air-Konzert hoffen. Am Abend zuvor, am Sonnabend, 24. August,laden die Marktgastronomen von tropicana, Magic Sofra, La Luna, Angolo Italiano, Gallo Gastronomie und Amalfi gemeinsam in guter Tradition zum alternativen oder auch inoffiziellen Marktsommer-Ergänzungskonzert ein. Sie haben wieder Helge Megerle und Hansi Mantel (Foto) engagiert, die mit zwei Gitarren und zwei Gesangsstimmen einen virtuosen Abend zwischen Blues, Rock und Folk gestalten. Das Duo spielt sowohl akustisch als auch elektrisch unter anderem Songs von Eric Clapton, Pink Floyd, B.B. King und Joe Bonamassa, Rock von Metallica & Co. sowie Irish Folk. Der Eintritt ist frei. (spe)

Mehr lesen Sie im TAH am 22. August 2019