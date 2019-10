Samstag, 26. Oktober 2019

Mehr Abordnungen an die Grundschulen

Zurzeit werden überall Lehrer gesucht. Foto: Gerd Altmann

Kreis Holzminden. Was ist mit der Lehrerversorgung, ist das inzwischen besser geworden? Landtagsabgeordneter Uwe Schünemann wollte vom Kultusminister Grant Hendrik Tonne wissen, was sich in diesem Problembereich getan hat. Im Februar sorgte ein Bericht im TAH für Aufregung. In Holzminden gibt es inzwischen an Schulen die „Generation nicht erteilt“, schrieb der TAH. Die Lehrerversorgung sei inzwischen so schlecht, dass beispielsweise jahrelang Realschüler in Holzminden keinen naturwissenschaftlichen Unterricht bekommen haben. Generell steht der Landkreis Holzminden im Landesvergleich sehr weit hinten an. Kultusminister Tonne kam im März persönlich nach Holzminden, sprach mit Eltern und Politikern. Er wollte sich um das Problem kümmern und die Eltern weiter informieren, was sich in Sachen Lehrerversorgung tut. Uwe Schünemann fragte den Minister, ob die „Kaskadenabordnung“ weiter genutzt wird, ob es gelungen, die ausgeschriebenen Stellen adäquat zu besetzen oder Abordnungen weiterhin notwendig sind? „Die Stellenbesetzung in diesem Landkreis ist ausgesprochen schwierig“, stellt der Minister in seiner Antwort fest. Bewerber geben „urbanen Landkreisen den Vorrang vor Holzminden“. (fhm)