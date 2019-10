Dienstag, 08. Oktober 2019

Mehr biologische Vielfalt in Lauenförde

In Lauenförde soll es mehr Blühstreifen und Blumenwiesen geben. Foto: Pixabay

Lauenförde. In Lauenförde soll es mehr Blühstreifen und Wildblumenwiesen geben. Das haben die Ratsherrn Erich Gauding (fraktionslos) und Gerd Henke (Bündnis 90/Die Grünen) in der Sitzung des Gemeinderates Lauenförde am Montagabend beantragt. In Lauenförde werden gemeindeeigene Flächen im Sommer zu oft gemäht, argumentierten die beiden Ratsherren. Für Insekten wichtige Wildblumen, Wildkräuter und Gräser könnten sich dadurch nicht entfalten. Das führe zur ökologischen Verarmung öffentlicher Anlagen. Neben der Anlage neuer Wiesen sollte auf das wöchentliche Rasenmähen verzichtet werden, forderten die Kommunalpolitiker. Dadurch könnten zusätzlich Kosten beim Bauhof der Samtgemeinde Boffzen gespart werden.

