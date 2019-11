Freitag, 29. November 2019

Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Auch im Kreis Holzminden, so meldet die Polizei, ist es in den zurückliegenden Tagen zu mehreren Wohnhauseinbrüchen gekommen.

Begonnen hat diese Serie, so ein Sprecher der Polizei Holzminden, in den frühen Abendstunden des 19. November im Birkenweg in Delligsen, als die Täter in ein von den Bewohnern kurzfristig verlassenes Haus eindrangen und Schmuck und Bargeld erbeuten konnten. Am nächsten Tag kam es dann, vermutlich in den Nachmittagsstunden, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Silberborn, gefolgt von weiteren, gleichgelagerten Taten am 27.November, zwischen 16 und 22 Uhr in der Stettiner Straße in Eschershausen sowie zwischen 17 und 20 Uhr in der Breitestraße in Lenne.

In allen Fällen ist davon auszugehen, dass die Täter die betroffenen Bereiche gezielt ausbaldowert haben.

Sollten also zu den genannten Zeiten in den betreffenden Wohngebieten verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen worden sein, so bittet die Polizei Holzminden (Telefon 05531/958-0) darum, diese Beobachtungen unverzüglich mitzuteilen.