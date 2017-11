Mittwoch, 29. November 2017

Mehrere hundert Liter Heizöl fließen auf die Straße

Das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte verhindert Schlimmeres.

Dielmissen. Im Rahmen einer Heizöllieferung treten am Mittwochmorgen in der Ortsrandlage in Dielmissen mehrere Hundert Liter Heizöl aus dem Tank eines Hamelner Versorgungsunternehmens aus. Etwa 200 bis 300 Liter Heizöl gelangen hierbei lediglich auf die Fahrbahn, angrenzende Grünanlagen bleiben verschont. Alarmierte Kräfte der Feuerwehren aus Eschershausen und Dielmissen unter der Leitung des Gemeindebrandmeisters Frank Teiwes bekämpfen in einem zweistündigen Einsatz im Beisein der Fachausicht der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Holzminden die von den Betriebsstoffen ausgehenden Umweltgefahren. Die Polizei Stadtoldendorf hat Ermittlungen zur Klärung einer Verursachung des Schadensfalles aufgenommen.