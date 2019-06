Donnerstag, 06. Juni 2019

Mehrheitsgruppe im Rat der Stadt Holzminden zieht positive Bilanz zum „Bergfest“

An dem Gespräch in der TAH-Redaktion nahmen, von links: Eberhard Asche für die WIR-Fraktion, UWG-Fraktionsvorsitzender Wilfried Steinmetz, FDP-Fraktionsvorsitzender und Gruppensprecher Jens Ebert sowie GFH-Fraktionsvorsitzender Gerd Schläger teil. Foto: spe

Holzminden. Etwa zur Hälfte der Wahlperiode ziehen die Fraktionen WIR, FDP, GFH und UWG, die im Rat der Stadt Holzminden die Mehrheitsgruppe bilden, eine positive Bilanz ihrer politischen Arbeit und der auf den Weg gebrachten Projekte. Ein Gespräch fand in der TAH-Redaktion statt. Wenn auch und gerade weil der Stadtrat zergliedert ist wie nie und allein in der Mehrheitsgruppe vier Fraktionen zu (möglichst einer) Meinung und Entscheidung finden müssen, so blicken die Partner selbstbewusst auf zweieinhalb Jahre zurück und auf den Rest der Legislaturperiode voraus. Reibungsverluste entstehen immer wieder in der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltungsspitze, das Vertrauensverhältnis ist wenig belastbar. Viele Beschlüsse werden in großer Ratseintracht gefasst, und somit hat auch der gesamte Rat die Lorbeeren dafür verdient – doch Fakt ist auch: Keine Entscheidung kommt ohne die Gruppe zustande. Wenn sie sich einig ist, steht die Mehrheit. Und bislang gelang es ihr trotz manchen Rumorens stets, die Reihen geschlossen zu halten. (spe)

