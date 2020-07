Mittwoch, 08. Juli 2020

Mehrheitsgruppe ist Geschichte: FDP im Rat der Stadt Holzminden geht eigene Wege

Gespräch vor einer Ratssitzung im März. Jens Ebert im weißen Hemd. Foto: spe

Holzminden. Im Rat der Stadt Holzminden ändern sich wieder einmal die Mehrheitsverhältnisse, dreht sich das Personalkarussell. In der Sitzung am Dienstag, 14. Juli, ab 17 Uhr in der Stadthalle müssen nicht nur die Ausschüsse neu besetzt und Ausschussvorsitzende neu bestimmt und Ratsmitglieder in Unternehmen, sonstigen Einrichtungen und Stiftungen benannt werden. Auch die stellvertretenden Bürgermeister und ein neuer Ratsvorsitzender samt Stellvertretern sind neu zu wählen, weil sich die Mehrheitsgruppe aufgelöst hat beziehungsweise sich die FDP-Fraktion von ihren Gruppenpartnern loslöst. Mit dem erklärten Mandatsverzicht des UWG-Ratsherrn Dr. Adriano Profeta (der TAH berichtete), ist die Mehrheit der Mehrheitsgruppe, gebildet aus WIR, FDP, GFH und UWG, ohnehin dahin. Das Mandat fällt wieder der Grünen-Fraktion zu, die damit wieder vier Mitglieder hat. Bezüglich der künftigen Ausschuss- und Gremienbesetzung haben die langjährigen Gruppenpartner keine Einigung erzielen können. Die Folge ist, dass die Fraktionen von WIR, GFH und UWG weiterhin eine Gruppe (ohne Mehrheit) bilden wollen, die FDP aber eigene Wege geht. (spe)

