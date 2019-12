Dienstag, 24. Dezember 2019

Meiers in Arholzen haben einen Ochsen zum Kuscheln

Ochse „Happy“ (hier als Elch „verkleidet“) und Hündin „Ka'ena“ sind die dicksten Freunde. Foto: Meier

Arholzen. Die Geschichte von „Happy“ und „Ka‘ena“ klingt wie ein Märchen. Da wird in Arholzen vor einem halben Jahr ein kleines Bullen-Frühchen geboren und von seiner Mutter nicht angenommen. Doch das Glück war ihm hold: Familie Meier, der die Herde vom Roten Höhenvieh gehört, nahm sich des Kälbchens an. Alle menschliche Fürsorge reichte jedoch nicht aus, das Kalb war dem Tod näher als dem Leben. Doch da entdeckte „Ka‘ena“, eine zweijährige Australien-Shepherd-Hündin, ihre Mutterinstinkte und „adoptierte“ den kleinen Bullen. Unglaublich, wie Ka‘ena ihn umsorgte... Im September konnten die Hündin und ihr „Baby“, inzwischen auf den Namen „Happy“ getauft, beim Schäfer- und Hutefest in Amelungsborn bestaunt werden. Dem TAH war das ungewöhnliche Gespann damals eine eigene Geschichte wert. Seitdem ist viel geschehen, ist „Happy“ international bekannt geworden. Darum möchte auch der TAH seinen Lesern erzählen, was aus der tierischen Freundschaft geworden ist. (rei)

