Freitag, 05. Juni 2020

Meinbrexen: Erdbeer-Zeit in Corona-Zeiten

Ein Schild erklärt, wie gepflückt wird. Und Silke von Mansberg kündigt für die nächsten ein bis zwei Wochen neue Erdbeersorten an. Foto: ap

Meinbrexen. In diesen Tagen fällt endlich wieder Regen im Landkreis Holzminden. Silke von Mansberg, die die Erdbeerfelder rund um Meinbrexen betreibt, freut das. Zwar bleiben die Selbstpflücker bei dem feuchten Wetter lieber zuhause. Erdbeer-Fans flitzen höchstens mal zu einem der 30 Verkaufshäuschen im Dreiländereck, um sich mit der roten Frucht einzudecken. Doch die Meinbrexer Erdbeeranbauerin freut sich aktuell ganz besonders über die natürliche Erfrischung von oben. Diese Erdbeersaison sei noch trockener als im Rekordsommer von 2018. Neben solchen natürlichen Herausforderungen, bei denen nur „Beten hilft“, wie Silke von Mansberg sagt, stellt auch die Corona-Krise in diesem Jahr eine einzigartige Herausforderung für das Erdbeergeschäft dar. „Wir sind sehr vorsichtig“, verdeutlicht sie. Seit 15 Jahren baut ihre Familie die roten Beeren im Weserbergland an – aktuell inmitten der Corona-Pandemie. So greifen die Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen auch bei ihr in den Erdbeeralltag ein. So werden Erntehelfer isoliert. Neue Regeln gibt es im Büro, beim Transport oder im Verkauf. Und das (Selbst-)Pflücken läuft nach System. (ap)

