Donnerstag, 12. Dezember 2019

Meisterschaft der Bogenschützen im Kreis Holzminden

Die Bogenschützen des BSC-Holzminden mit Michael Feist (Zweiter von links) und der Kreisbogenreferentin Petra Schwinkendorff (vorne sitzend). Foto: BSC Holzminden

Holzminden. Für die Bogenschützen des Kreises Holzminden standen die Kreismeisterschaften Halle, die nach den WA-Regeln geschossen werden, auf dem Terminplan. Hierfür wurden die Zielscheiben vom BSC Holzminden in einer Entfernung von 18 Metern aufgebaut. Die Gesamtsumme, die sich aus den 60 zu schießenden Pfeilen addiert, zählt bereits für das Sportjahr 2020. Zur besonderen Überraschung der Teilnehmer erschien Michael Feist, der Kreisjugendleiter des KSV, zur Siegerehrung mit Medaillen, um die Aktiven nach dem Wettkampf ehren zu können. Die erste Goldmedaille konnte er an Michael Raimer übergeben, der in der Compound Master Klasse an den Start ging.

