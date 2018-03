Mittwoch, 28. März 2018

„Mensch, das ist Panik, das Ding brennt!“

Fernsehteams gehen in Holzminden der Frage nach: Wie schnell kann ein Bus evakuiert werden?

Holzminden. Disco-Nebel wabbert. Gerade haben die 50 Komparsen zum zweiten Mal fluchtartig den Bus verlassen. Die Szenen sind im Kasten. „Das möchte ich in echt nicht erleben“, gibt Ingrid Dormeyer, eine der Laien-Schauspielerinnen, zu. Und Siegfried Brockmann sieht sich mit der Frage konfrontiert, ob er zufrieden ist mit den Filmaufnahmen, die eine ganz wichtige Frage klären sollen: Wie schnell kann ein brennender Reisebus evakuiert werden? Wie schnell brennen die Materialien im Innenraum? Und welche Chance haben die Busreisenden? Die Antworten, die der Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UdV) gemeinsam mit den Regisseuren Oliver Lauter, Eckart Granitza, den Fernsehteams und der Feuerwehr in auf dem Betriebshof der Firma Ostermann in Holzminden findet, sind ernüchternd. (bs)

Lesen Sie mehr im TAH vom 29.03.18