Sonntag, 10. November 2019

Menschen gedenken in Holzminden der Opfer von Judenverfolgung und Massenvernichtung

Stilles Gedenken im Katzensprung. Hier stand einst die jüdische Synagoge. Fotos: spe

Holzminden. Eine recht große Zahl von Bürgern und Gläubigen hat am Sonnabendabend in Holzminden konfessionsübergreifend an einer Andacht und einem stillen Marsch zum Gedenkstein im Katzensprung teilgenommen. Sie gedachten am Jahrestag der Reichspogromnacht 1938 der Opfer nationalsozialistischer Übergriffe auf Synagogen und jüdische Einrichtungen. Die Ereignisse bildeten damals den Auftakt zu systematischer Verfolgung der Juden und Massenvernichtung. Am Gedenkstein stellten sie im stillen Gedenken Kerzen ab. Landrat Michael Schünemann und Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul legten gemeinsam einen Kranz von Kreis und Stadt Holzminden nieder. Besondere Aktualität hatte der Gedenktag in diesem Jahr durch den Anschlag auf die Synagoge in Halle an der Saale. (spe)