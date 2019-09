Sonntag, 29. September 2019

Menschenkette auf der Holzmindener Weserbrücke

Der starke Wind machte den Teilnehmern der Menschenkette nichts aus. Foto fhm

Holzminden. Mehr als 60 Teilnehmer machten am Sonntagmittag bei der Aktion der Seebrücke Holzminden mit und bildeten eine Menschenkette über die Brücke. Vertreter der Evangelischen Kirche mit Superintendent Ulrich Wöhler an der Spitze, SPD, Grüne und Linke mit den Landtagsabgeordneten Sabine Tippelt (SPD) und Christian Meyer (Grüne) machten ebenso mit wie Bürger aus Holzminden und Stahle. Grenzübergreifend sollte mit dieser Aktion ein Signal gesetzt werden, damit „dem Sterben im Mittelmeer und an weiteren europäischen Grenzen ein Ende gesetzt wird“. (fhm)