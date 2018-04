Sonntag, 08. April 2018

„Menschheit braucht mehr als nur Glück“

Moderator Gerrit Wilanek (links) führte gekonnt souverän durch den Wettstreit der fünf Poetry-Slammer. Foto: jbo

Bevern. Viele können sie schon nicht mehr hören, die gebetsmühlenartig immer wiederkehrenden Mahnungen zum Thema Klimawandel. Trocken, hochwissenschaftlich und meist ohne konkrete Lösungsansätze präsentiert, erreichen sie oft nicht ihre Adressaten. Ganz anders an diesem Abend in der Schlosskapelle Bevern. Fünf junge Künstler nutzten ihr poetisches Talent, um auf den Klimaschutz und andere weltbewegende Dinge aufmerksam zu machen. Und die Besucher des von der Klimaschutzagentur Weserbergland in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Holzminden veranstalteten Poetry Slam hörten ganz genau hin. Jeweils zwei Beiträge präsentierten die jungen Poeten Tobias Kunze, Tanja Schwarz, Florian Wintels, Sebastian Hahn und Spax einem erwartungsvollen Publikum, das an diesem Abend zu einem großen Teil aus Schülern und Studenten bestand. (jbo)

