Mittwoch, 13. Dezember 2017

Menschlich, mutig – eben ein Vorbild

Landrätin Angela Schürzeberg heftet Karl-Heinz Bertram das Bundesverdienstkreuz an.

Polle/Bevern. Als Landrätin Angela Schürzeberg fertig ist mit der Aufzählung der vielen Ehrenämter, mit der Würdigung des Einsatzes für das deutsche Gemeinwesen, sieht man das Staunen in den Gesichtern der Anwesenden: Wie kann ein Einzelner, noch dazu ein vielbeschäftigter und erfolgreicher Unternehmer, das alles überhaupt schaffen? Karl-Heinz Bertram ist auf Kreis-, Landes-, Bundes- und sogar europäischer Ebene aktiv für die Belange des Handwerks, längst nicht nur für „sein“ Elektrohandwerk – und das seit mittlerweile fast 25 Jahren. Gestern bekommt der Beveraner, der seit vielen Jahren mit seiner Familie in Polle lebt, das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. (rei)

