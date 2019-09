Mittwoch, 25. September 2019

Mercedes fährt in Holzminden in Döner-Imbiss

Der verunglückte Mercedes-Benz kam im Döner-Imbiss zum Stehen. Zum Glück war niemand im Verkaufsraum. Fotos: spe

Holzminden. Ein Autofahrer aus Holzminden ist am Mittwochabend mit seinem Mercedes Kombi in einen Döner-Imbiss „Abu Döner“ im Holzmindener Hafendamm gefahren. Der Fahrer musste aus dem Auto befreit werden und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das große Glück aber: Als der Wagen durch die Eingangstür in den Imbiss krachte und dabei fast das gesamte Inventar verwüstete, war kein Kunde mehr im Verkaufsraum. Das ist für die Zeit des Unfalls, kurz vor 20.30 Uhr, ungewöhnlich.

Der letzte Kunde hatte zwei Minuten zuvor den Thekenbereich verlassen, war aber mit dem Sohn des Inhabers noch vor Ort. Beide versuchten dem Mann hinterm Steuer zu helfen. Er war mit seinem weißen Mercedes-Benz, vom Haarmannplatz kommend, in den Hafendamm eingebogen und direkt in den Eingang gedonnert. Er hatte dabei Verkehrszeichen, Mauern und den Hauseingang des leer stehenden ehemaligen Studentenwohnheims um Haaresbreite verfehlt. Auf dem Gehweg war zum Glück gerade niemand unterwegs.

Kurze Zeit nach der Alarmierung trafen der komplette 2. Zug der Freiwilligen Feuerwehr Holzminden mit 42 Einsatzkräften unter der Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Tobias Hauske, Polizei, Rettungswagen der Johanniter und ein Notarzt aus Höxter am Unglücksort ein. Da im Imbiss Qualm aufgestiegen war, vermutlich durch die Reifen, wurden Schlauchleitungen gelegt, Feuerwehrleute gingen unter Atemschutz ins Gebäude. Kunde J., dem der Schreck noch in den Knochen saß: „Mit sowas rechnet man nicht. Wir hatten echt Glück.“

Hamid Bero, Inhaber von „Abu Döner“, stand am Abend recht fassungslos in den Trümmern. Er weiß noch nicht, wie hoch der Schaden ist und wann er seinen Imbiss wieder öffnen kann. Er ist nur sehr froh und erleichtert, dass weder ein Kunde, noch seinen Sohn oder er selbst zu Schaden gekommen sind.

Warum der Fahrer die Gewalt über sein Auto verlor und so spektakulär verunglückte, ist noch unklar. Gesundheitliche Gründe als Ursache sind wahrscheinlich. Der Unfall sorgte auf dem Haarmannplatz für ein Großaufgebot an Schaulustigen, die Feuerwehr musste den Unglücksort abtrassieren. Der Hafendamm wurde gesperrt. Gegenüber in der HAWK war eine gut besuchte Studentenparty im Gange. (spe)