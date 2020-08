Donnerstag, 27. August 2020

Merkel will Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verbieten

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat für das Treffen mit den Ministerpäsidenten eine umfangreiche Beschlussvorlage erarbeitet. - (POOL/AFP/Archiv / POOL )

Wegen der aktuellen Infektionenslage soll nach den Vorstellungen von Bundeskanzlerir Angela Merkel (CDU) zunächst keine weiteren Öffnungsschritte geben. Verstöße gegen die Maskenpflicht sollen mit mindestens 50 Euro Bußgeld erhoben werden. Großveranstaltungen sollen nach dem willen der Kanzlerin länger untersagt bleiben. Das geht aus einer Beschlussvorlage des Bundes für die Runde der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Donnerstag, 27. August, hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Auch sollen nach dieser Vorlage die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten mit dem 15. September beendet werden. Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen in jedem Fall verpflichtet seien, sich unverzüglich für 14 Tage nach ihrer Einreise in Quarantäne zu begeben. Ebenfalls Teil der Vorlage ist, dass Großveranstaltungen wie Feste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals oder Schützenfeste bis zum Jahresende verboten bleiben. (fhm)