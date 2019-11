Mittwoch, 20. November 2019

Messerangreifer aus Beverungen muss in die Psychiatrie

Der Prozess fand vor dem Landgericht Paderborn statt. Foto: tah/Symbolfoto

Beverungen. Angeklagte stehen nicht in der Pflicht, vor Gericht die Wahrheit zu sagen – Zeugen schon. Der Prozess vor dem Landgericht Paderborn gegen einen 28-Jährigen aus Beverungen dürfte zu den Ausnahmeerscheinungen gehören: Selten sorgt ein Opfer einer Gewalttat durch Unwahrheiten dafür, dass den Richtern der Kragen platzt. So sind nicht nur die Folgen des Prozesses für den Beschuldigten gravierend: der muss in die Psychiatrie. Und der Geschädigte wegen Falschaussage wohl später vor Gericht. Zwei oberflächliche Schnitte am Oberarm waren es, die den ganzen Prozess in Gang gebracht hatten. Am 3. November vergangenen Jahres hatte der 28-Jährige in Beverungen unvermittelt den 40-Jährigen von hinten mit einem Messer traktiert, als dieser in einem Sessel vor dem Fernseher saß. Der Verletzte floh aus der Wohnung des gemeinsamen Bekannten und ging bis zu einem Schuhgeschäft, wo er zusammenbrach. Erst ein paar Wochen später rief der 28-Jährige bei der Polizei an: Er habe „einen abgestochen“ und wolle jetzt ins Gefängnis. Die ohnehin schon etwas abenteuerliche Geschichte wartete mit noch mehr kruden Details auf, wie in der Verhandlung vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Paderborn deutlich wurde. (up)

