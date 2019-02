Freitag, 01. Februar 2019

Metallstücke in der Hähnchenbrust-Filetroulade möglich

Diese Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 03.02.2019 bis einschließlich 15.02.2019 können Metallstücke enthalten.

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Hans Kupfer & Sohn GmbH & Co KG den Artikel „GUT&GÜNSTIG Delikatess Hähnchenbrust-Filetroulade“ in der 150-Gramm-Packung zurück. Betroffen ist ausschließlich die Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 03.02.2019 bis einschließlich 15.02.2019. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Metallstücke in einzelnen Produkten befinden. Die Hans Kupfer & Sohn GmbH & Co KG und die betroffenen Handelsunternehmen haben aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes umgehend reagiert und die Ware vorsorglich aus dem Handel genommen. Der Artikel wurde vorwiegend bei Marktkauf und Edeka angeboten. Verbraucher, die den betroffenen Artikel gekauft haben, erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbons eine Erstattung des Kaufpreises in ihren Einkaufsstätten. Verbraucherfragen beantwortet der Kundenservice der Hans Kupfer & Sohn GmbH

& Co KG unter der Rufnummer 09872/804520 Montag bis Sonntag von 8 bis 20 Uhr oder unter der E-Mail-Adresse: info@hanskupfer.de