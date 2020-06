Dienstag, 02. Juni 2020

„Mia’s Pusteblume“ eröffnet am 15. Juni in Holzminden

Nadine Mehmeti räumt gerade ihr Geschäft ein und freut sich auf die Eröffnung. Foto: spe

Holzminden. „Mia’s Pusteblume“ nennt Nadine Mehmeti, geborene Beineke, liebevoll ihr Geschäft für gebrauchtes und gut erhaltenes Spielzeug, Dekorationsartikel und Kinderbekleidung in der Oberbachstraße 49 in Holzminden. Noch ist sie am Einrichten, das Geschäft geschlossen, am Montag, 15. Juni, soll Eröffnung sein. Die gebürtige Holzmindenerin tingelt seit Jahren mit ihrem Sortiment über Flohmärkte und Basare der Region, auch in Holzminden bot sie ihre Second-Hand-Artikel regelmäßig an. Nun erfüllt sich Nadine Mehmeti in ihrer Heimatstadt den Wunsch, sich mit einem angemieteten Laden selbstständig zu machen. Als Angestellte hat sie zuvor langjährige Erfahrung im Einzelhandel gesammelt. Spielzeug bietet sie an für Kinder jeden Alters: Ob Duplo, Lego, Playmobil, Schleich, Baby Born oder Bruder – hier fangen Kinderaugen garantiert an zu leuchten. Nadine Mehmeti kauft auch gebrachte Artikel an, aber nur nach vorheriger Absprache unter der Telefonnummer 0174/6784987. (spe)