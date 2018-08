Montag, 20. August 2018

Michael Rother und Band begeistern im Schlosshof

500 Besucher feiern die Pionier der elektronischen Musik in Bevern.

Bevern. Bereits vor vier Jahren begeisterte Michael Rother, einer der bedeutensten Vertreter des gemeinhin als Krautrock bezeichneten Musikgenres seine Fans im Weserrenaissance- Schloss Bevern. Jetzt strömten erneut die Fans aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland nach Bevern um den musikalischen Weltstar bei einem seiner seltenen Live- Auftritte erleben zu dürfen. Und dabei war die Nachfrage größer als das Kontingent an Karten, das die Organisatoren vergeben konnten. Hamburg, Berlin und Italien. Schon die Kfz- Kennzeichen machten deutlich welch große und internationale Fangemeinde sich Michael Rother im Verlauf seiner über 45 Jahre währenden Musikkarriere erworben hat. Die 500 Karten waren innerhalb kürzester Zeit weg. Kein Wunder, sind doch Live-Auftritte des international renommierten Künstlers in Deutschland selten. Dementsprechend groß die Begeisterung seiner Fans in Bevern. Bereits nach dem ersten Lied wurden Rother und seine Bandkollegen Hans Lampe (Schlagzeug) und Franz Bargmann (Gitarre) mit Applaus überschüttet. (jbo)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im Täglichen Anzeiger vom 20. August.