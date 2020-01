Donnerstag, 16. Januar 2020

Michael Schulte singt beim Weser Open Air in Beverungen

Michael Schulte. Foto: Sandra Ludewig

Beverungen. Am Sonnabend, 12. September, ist nun auch Michael Schulte auf dem Open Air-Gelände an der Weser in Beverungen zu erleben. Neben Wincent Weiss, Lena, Lotte und Miu wird damit ein weiteres Highlight das diesjährige Weser Open Air der Kulturgemeinschaft bereichern.Nachdem sich der Singer-Songwriter mit „You Let Me Walk Alone“ beim Eurovision Songcontest 2018 in die Herzen aller Zuschauer gesungen hat, hätte auch 2019 nicht besser für ihn verlaufen können: Nach ausverkauften Konzerten auf seiner „Dreamer“ Tour war er mit seiner Radiohymne „Back To The Start“ und weiteren Songs auf zahlreichen Festivals und Open-Airs quer durch ganz Deutschland unterwegs.

