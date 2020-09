Sonntag, 13. September 2020

Michael Stickeln gewinnt Landratswahl – Stichwahl in Höxter nötig

Michael Stickeln (auf dem Plakat rechts) wird neuer Landrat des Kreises Höxter. Foto: fhm

Kreis Höxter. Der bisherige Bürgermeister der Hansestadt Warburg wird neuer Landrat des Kreises Höxter. Bei der Kommunalwahl in NRW setzte sich Michael Stickeln (CDU) mit 72,94 Prozent gegen den SPD-Kandidaten Helmut Lensdorf durch, der auf 27,06 Prozent der Stimmen kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,77 Prozent. Bei der Kreistagswahl blieb die CDU zwar die stärkste Partei, verlor aber mit 46,64 Prozent ihre bisherige absolute Mehrheit. Die SPD kam auf 18,09 Prozent. Die Grünen holten 14,4 Prozent, die FDP kam auf 4,88, die UWG holte 6,42 Prozent und für die Linke stimmten 1,84 Prozent. Erstmals angetreten waren Die Partei (0,46 Prozent), die BfH (2,86 Prozent) und die AfD (4,41 Prozent). Damit sind acht Parteien im neuen Kreistag vertreten.

In der Stadt Höxter hatten sich sechs Kandidaten um das Amt des Bürgermeisters beworben. Das beste Ergebnis holte Daniel Razat (von der CDU unterstützt) mit 36,86 Prozent. Daniel Hartmann (von der SPD unterstützt) kam auf 26,75 Prozent und hat damit das zweitbeste Ergebnis. Für Ralph Dohmann (BfH) stimmten 15,39 Prozent. Der bisherige Amtsinhaber Alexander Fischer, der diesmal als Unabhängiger antrat, kam auf 14,54 Prozent der Stimmen. Klaus Meyer, Kandidat der AfD, kam auf 2,65 Prozent der Stimmen, und für den Unabhängigen Falk Wennemann votierten 3,81 Prozent der Wähler. Weil keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht hat, muss die Stichwahl entscheiden, zu der Daniel Razat und Daniel Hartmann am 27. September antreten werden. In Beverungen wurde Bürgermeister Hubertus Grimm mit 87,15 Prozent wiedergewählt. Er war der einzige Kandidat. (fhm)