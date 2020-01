Montag, 27. Januar 2020

Michael Wendler kommt nach Stadtoldendorf

Michael Wendler wird am 6. Juni in der Homburgstadt erwartet. Foto: Michael Wendler/Agentur

Stadtoldendorf. Der Schlager-Sänger Michael Wendler kommt im Juni für einen Auftritt nach Stadtoldendorf. Das hat der Verein Homby jetzt bekannt gegeben. Auf dem Homby 2020 am Sonnabend, 6. Juni, wird der Schlager-Star mit seinen Hits auf dem Festzelt am Ballisgraben erwartet. „Wir freuen uns, damit einen echten Schlager-Headliner präsentieren zu können“, so Dascho Wehner, Vorsitzender des Homby-Vereins.

Mit Liedern wie „Sie liebt den DJ“, „Nina“ oder „Was wäre wenn“ ist Michael Wendler unterwegs und will auch seine Fans in der Homburgstadt in den Bann ziehen. Am Abend wird die Moderatorin Kerstin Werner durch das Programm führen, bereits zum dritten Mal ist sie beim Homby dabei. Das Vorprogramm wird musikalisch begleitet von Lokal-Matador DJ Tanzbär, die After Show-Party übernehmen die White Browsers.

Stimmungsvoll beginnt das Homby-Fest dieses Jahr mit den weiteren Acts bereits am Freitagabend, darunter DJ Biene, Specktakel („Mama Lauda“) und Lorenz Büffel („Johnny Däpp“). Tickets für das Homby-Wochenende wird es im Vorverkauf ab März geben, die weiteren Programmpunkte werden demnächst bekanntgegeben.