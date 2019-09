Mittwoch, 25. September 2019

Michaelimarkt auf dem Amtshof Wickensen

Eschershausen. Am 28. und 29. September findet der nun schon traditionelle Michaelimarkt auf dem Amtshof Wickensen an der B64 im jetzigen Bürogebäude (früher Pferdestall) und zum Teil auch im Außenbereich statt. In diesem Jahr konnten neben Ausstellern der letzten Jahre noch neue hinzugewonnen werden.

Man kann zum Beispiel Lampenschirme einer Künstlerin aus Lauenstein finden, die selbstverständlich in Handarbeit gefertigt werden. Eine Möglichkeit, alte Lampen wieder „aufzumöbeln“. Außerdem gibt es getöpferte Gebrauchskeramik und allerlei schmückende Gegenstände aus Ton für innen und außen, ein kleines Atelier aus Hildesheim mit tragbarer Mode und Zubehör, „Strick“ (Handgestricktes) mal ganz anders, Holzspielzeug von der Firma Rischmade aus Hämelschenburg, selbstgemachte Seifen und Kosmetika, Filz in unterschiedlichen Formen – vom Hut bis zum Hausschuh und mehr, Schmuck aus altem Tafelsilber, Holzarbeiten und Kalebassen aus Afrika und Fotobilder und Fotokarten.

