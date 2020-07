Donnerstag, 02. Juli 2020

Mietobergrenzen gelten jetzt auch im Landkreis Holzminden

Wie groß und teuer eine Wohnung sein darf steht jetzt fest. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Menschen, die weniger haben als andere – wie Empfänger von Hartz IV oder Wohngeld, Studierende sowie Asylbewerber –, sind auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen. Der Landkreis Holzminden muss für sie die anfallenden Mietkosten laut Sozialgesetzbuch bis zu einer bestimmten Höhe tragen. Rund elf Millionen Euro Mietausgaben kommen da im Kreisgebiet pro Jahr zusammen. Doch wie viel darf eine Wohnung eigentlich maximal kosten, so dass sie noch gefördert wird? Für die Beantwortung dieser Frage fehlte es bisher an einer aussagekräftigen Datenerhebung im Landkreis Holzminden. Häufig war eine Wohnung auch mal teurer oder größer als angemessen, die gefördert werden sollte. Der bundesweite Mietspiegel galt dann als bisheriger Maßstab. Die Entscheidungen des Sozialgerichts gingen „oftmals zu Lasten des Landkreises aus“, weiß Gerd Henke, Abgeordneter für den Landkreis Holzminden und Vorsitzender des Kreisausschusses für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz. Ein schlüssiges Konzept basierend auf einer aussagekräftigen Datenlage zum Kreisgebiet musste also dringend her. In der letzten Sitzung des Ausschusses für Soziales ist nun endlich eine aktuelle Festlegung der Mietobergrenzen für den Landkreis Holzminden vorgestellt worden. (ap)

