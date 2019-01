Donnerstag, 24. Januar 2019

MIG – Campe-Schüler im Unternehmensplanspiel auf höchstem Niveau

Im Team wurden die Produkte den Kunden präsentiert. Foto: jbo

Holzminden. Seit über zwei Jahrzehnten beteiligt sich das Campe-Gymnasium an Unternehmensplanspielen des Bildungswerkes der Niedersächsischen Wirtschaft (BIW). Auch in diesem Jahr stellten sich 21 Schüler der Sekundarstufe II in einem fünftägigen Seminar den zum Teil sehr hohen Anforderungen des Management Information Game, kurz MIG.

Aufgabe war es, ein Produkt nach Kundenvorgabe zu entwickeln und möglichst erfolgreich zu präsentieren. Doch dass Marketing, speziell auf einem heiß umkämpften Markt, kein Zuckerschlecken ist, mussten die jungen Produktentwickler bei der sich anschließenden Fragerunde erkennen. Schlagfertig, hier und da aber auch manchmal etwas sprachlos und mit roten Wangen um Antworten ringend, stellten sie sich couragiert den kritischen Fragen ihrer potenziellen Kunden. Im Rahmen eines Präsentationsabends in den Räumen der VR-Bank in Holzminden stellten die jungen „Produktentwickler“ ihre Arbeit ihren fiktiven Kunden, bestehend aus Vertretern der heimischen Wirtschaft, den Schulen und der Elternschaft, vor. Beim Ranking lagen alle drei Teams eng beieinander – das Team Smarter verwies Famity und die Angel AG schließlich auf die Plätze. (jbo)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 25. Januar