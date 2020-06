Freitag, 26. Juni 2020

Migrationsrat des Landkreises Holzminden hält erste Sitzung

Der Migrationsrat, hier unvollständig, aber mit Landrat Michael Schünemann, trägt bei seiner ersten Sitzung erste Ideen für künftige Projekte zusammen. Fotos: beb

Eschershausen. Viele von Ihnen sehen sich am Donnerstag zum ersten Mal. Ihre Biografien unterscheiden sich ebenso sehr wie ihre aktuellen Lebensumstände und Namen, doch sie alle haben einen Auftrag: sie sollen die Teilhabe von Migranten an Entscheidungsprozessen und der politischen Willensbildung im Landkreis Holzminden stärken. „Sie“ sind 19 Personen aus dem Landkreis, deren Biografie durch Migration geprägt ist oder die einen Beruf ausüben, durch den sie die Interessen von Migranten und anderen Gesellschaftsgruppen vertreten. Zusammen bilden sie den Migrationsrat des Landkreises Holzminden, der sich am Donnerstag zur ersten gemeinsamen Sitzung im Mehrgenerationenhaus in Eschershausen trifft. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 27. Juni 2020.