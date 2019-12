Dienstag, 17. Dezember 2019

Migrationsrat Holzminden kann jetzt gegründet werden

Angeregte Diskussion: Politik und Verwaltung stellen sich den Fragen der Bürger. Foto: Litges

Holzminden. Die Versammlung in der HAWK in Holzminden hat nun geklärt: Es gibt genug Interessenten und Kandidaten, die Mitglieder eines Migrationsrates für Holzminden werden wollen. Die Studierendengruppe um Prof. Litges und Julia Besche hatte eingeladen und überraschend viele waren gekommen: Diese Informationsveranstaltung sollte zeigen, ob es überhaupt genügend Menschen mit Migrationshintergrund im Landkreis Holzminden gibt, die bereit sind, sich ehrenamtlich an einem solchen Gremium zu beteiligen. Tatsächlich war der Vorlesungsraum gerade noch groß genug für die Vorträge und Gespräche.

Der Kreistag wird zunächst einen ersten Rat auswählen. Dessen Aufgabe wird es unter anderem sein, für das Jahr 2021 eine Wahl zu organisieren, zu der alle Migranten im Kreis aufgerufen werden.

