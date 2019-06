Donnerstag, 06. Juni 2019

Miller & Monroe: Keine Lösung für Holzminden

Die Miller & Monroe-Filiale in der Allersheimer Straße hat vor wenigen Tagen geschlossen. Foto: ap

Holzminden. Die Filiale in Holzminden hat bereits dicht gemacht. Und jetzt kommt auch die Bestätigung vom Insolvenzverwalter: Eine Fortführung der 160 Miller & Monroe-Filialen ist wirtschaftlich undenkbar. „Die Verlustsituation und umfangreiche Probleme mit den Vermietern wegen ausstehender Mietraten ließen eine Sanierung des Geschäftsbetriebes in Eigenregie leider nicht zu“, so der Stuttgarter Rechtsanwalt und Sanierungsspezialist Jochen Sedlitz von der Kanzlei Menold Bezler. Für 80 Filialen hat der Insolvenzverwalter dennoch eine gute Nachricht: Die Einzelhandelsunternehmen KiK, TEDi und Woolworth wollen sie übernehmen. Holzminden aber gehört nicht dazu. „Die Zukunft dieses Standortes ist noch offen“, teilt der Wirtschaftsjurist Pascal Mangold von der Kanzlei Menold Bezler auf Anfrage des TAH mit. (bs)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 7. Juni