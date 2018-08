Freitag, 24. August 2018

Millionenschwere Entscheidung des Kreisausschusses

Kreis Holzminden. Per Pressemitteilung macht der Landkreis Holzminden eine Entscheidung öffentlich, die der Kreisausschuss gefasst hat.

Die Nachricht: Die Planung für den Schulstandort Delligsen startet. „Der Startschuss für eine Sanierungs- oder Neubaumaßnahme der Oberschule in Delligsen wurde in dieser Sitzung gegeben. Die Generalplanung wurde vorbehaltlich der Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes vergeben. Damit ist deutlich geworden, dass der Schulstandort Delligsen dauerhaft gesichert wird“, heißt es weiter. Was nicht in der Pressemitteilung steht: Die Planungkosten belaufen sich auf rund 700.000 Euro. Sanierung oder Neubau werden auf rund 10 Millionen Euro geschätzt.

Zurück zur Pressemitteilung, darin werden auch Empfehlungen genannt, die der Kreisausschuss gegeben hat und die der Kreistag am 10. September behandelt. Zum einen geht es um die Satzung über die Förderung der Kindertagespflege und die Erhebung von Kostenbeiträgen. Der Kreisausschuss hat dem Kreistag empfohlen, die Sätze für die Tagespflegepersonen deutlich zu erhöhen und nach Qualifikation zu staffeln. Außerdem soll die Erprobungsphase des Holzmindener Präventionsprogrammes (HOPP) verlängert werden. Ziel des Programmes ist, die vierjährigen Kinder in den Kindertagesstätten zu untersuchen, um Defizite, zum Beispiel beim Sehen oder Hören, frühzeitig zu erkennen. Bisher wurden erst nach der Einschulungsuntersuchung mit fünf oder sechs Jahren Fördermaßnahmen begonnen. Um allen Kindertagesstätten die Möglichkeit der Teilnahme zu bieten, ist eine Personalaufstockung notwendig.