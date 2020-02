Mittwoch, 05. Februar 2020

Mindestens zehn Menschen auf Kreuzfahrtschiff in Japan mit Coronavirus infiziert

Die "Diamond Princess" im Hafen von Yokohama. (JIJI PRESS/AFP / JIJI PRESS)

Von den mehr als 3700 Menschen auf dem in Japan unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiff sind mindestens zehn mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Dies hätten erste Testergebnisse gezeigt, teilte der japanische Gesundheitsminister Katsunobu Kato am Mittwoch mit. Die Mehrheit der Testergebnisse stand demnach noch aus. An Bord des Schiffs waren nach Angaben der Reederei auch acht Deutsche, sie seien aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht infiziert.

Die zehn positiv auf das Virus getesteten Menschen seien von der "Diamond Princess" geholt worden, sagte Kato. Sie sollten von medizinischen Organisationen betreut werden. Zur Staatsbürgerschaft der Infizierten machte der Minister keine Angaben.

Ein Sprecher der deutschen Vertretung der Reederei Princess Cruises bestätigte einen Bericht der "Bild"-Zeitung, wonach acht Deutsche an Bord des Kreuzfahrtschiffes sind. "Die sind nicht betroffen aktuell", sagte der Sprecher.

Laut Kato müssen die an Bord verbleibenden Passagiere und Besatzungsmitglieder zwei Wochen auf dem Schiff ausharren. Er verwies auf die bisherigen Erkenntnisse, wonach es bis zu 14 Tage dauern kann, bis mit dem neuartigen Coronavirus Infizierte die ersten Symptome zeigen.

Das Schiff mit insgesamt 3711 Passagieren und Besatzungsmitliedern war am Montag im Hafen von Yokohama unter Quarantäne gestellt worden. Auslöser der Maßnahme war der Fall eines 80-jährigen Passagiers, der die "Diamond Princess" in Hongkong verlassen hatte und dann dort positiv auf das Coronavirus 2019-nCoV getestet worden war. Tokio (AFP) / © 2020 AFP