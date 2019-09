Mittwoch, 25. September 2019

Mini-Volleyball beim MTV Holzminden

Die Volleyball-Minis, von links: Trainerin Ulrike Simchen, Magdalena Sperling, Paul Heppekausen, Tom Gronstedt, Emil Simchen, Fridolin Honert, Co-Trainerin Emma Kleinke aus der U16 Mittwochsgruppe. Foto: ue

Holzminden. Und noch eine Neuerung beim MTV 49 Holzminden. Immer donnerstags um 16 Uhr findet in der Stiebel-Eltron-Halle ein einstündiges (Volley)Ball-Training für Kids ab sechs Jahre statt. Die Mini-Volleys des MTV Holzminden haben seit drei Trainingseinheiten Spaß daran, bei vielen kleinen Spielen untereinander zu wetteifern, und die ersten Übungen mit den großen Volleybällen auszuprobieren. Voller Stolz gelingt es den Kleinen dann schon so manches Mal, einen Ball über das Netz zu werfen und auf der anderen Seite zu fangen. Auf spielerischem Weg bringt die lizenzierte Trainerin Ulrike Simchen den Kindern die ersten Grundlagen des Volleyballspiels bei und fördert „nebenbei“ die koordinativen Fähigkeiten, verbessert die Beweglichkeit, hilft beim Ausbau sozialer Kontakte und baut die Teamfähigkeit der kleinen Volleyballer aus. „Bei uns wird gerannt, gefangen, geworfen und die ersten Volleyball-Techniken fangen wir auch schon an! Ich habe mega Spaß daran, kleine zukünftige Volleyballer/innen durch die Halle „zu jagen“, es geht mir darum, dass die Minis sich bewegen und spielerisch Ballgefühle entwickeln. Da macht es mir gar nichts aus, noch ein drittes Mal pro Woche, neben Damen- und Jugendtraining, in der Halle zu stehen. Wir freuen uns über jedes Kind, das gerne mal bei uns im Training vorbeischauen möchte“, so Trainerin Ulrike Simchen. Die Kinder sollten zwischen fünf und acht Jahren alt sein und können gerne einmal an einem Probetraining teilnehmen, immer donnerstags (16 bis 17 Uhr) in der Stiebel-Eltron-Halle, Liebigstraße, mitzubringen sind Sportkleidung und Hallenschuhe. Jeder ist herzlich willkommen. Alle Erstklässler haben einen Gutschein der Sportjugend Holzminden zum Ausprobieren der Sportverein-Angebote erhalten, einfach vorbeischauen, schnuppern und vielleicht passt es ja bei den Mini-Volleys des MTV Holzminden. (ue)