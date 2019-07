Freitag, 19. Juli 2019

Minigolf-Anlage in Neuhaus unter neuem Betreiber wieder geöffnet

Die 18-Bahnen-Minigolfanlage in Neuhaus ist wieder geöffnet. Gespielt wird hier auf Filz. Foto: Dohmann

Neuhaus. Nach eineinhalb Jahren, in denen die Anlage nur sporadisch auf Nachfrage geöffnet war, hat Anfang Mai die Minigolfanlage am Haus des Gastes in Neuhaus unter dem neuen Betreiber Björn Dohmann wiedereröffnet. Sie firmiert jetzt unter dem Namen „Minigolfanlage Dreiländereck Neuhaus“. Die zweite Minigolfanlage unter diesem Titel wird seit drei Jahren in Beverungen betrieben. Peu à peu will Dohmann die schön gelegene, 3.200 Quadratmeter große Anlage in Neuhaus zu Ende sanieren. Und auch die Boule-Bahn soll noch dieses Jahr wiedereröffnen. Der Betreiber lädt ein zum 1. Moonlight-Minigolf am Sonnabend, 27. Juli: „Spielen Sie ab 20 Uhr eine Runde Minigolf auf den in Szene gesetzten Bahnen.“ Die Anlage ist an diesem Tag von 14 bis 23 Uhr geöffnet.

„Vor der Eröffnung haben wir viele Stunden investiert, um die 18 Bahnen spielbar zu machen. Dass die Anlage lange Zeit geschlossen war, hat man den Bahnen angesehen. Sie waren voller Moos und Unkraut und wurden durch uns und viele Helfer mit Hochdruckreiniger und mühseliger Kleinstarbeit wieder schick gemacht“, berichtet Björn Dohmann dem TAH. „Bei der Übernahme haben die Bahnen einen grau-schwarzen Farbfilm gehabt. Nun sind die Filzbahnen wieder grün.“ (spe)

