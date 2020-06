Freitag, 05. Juni 2020

Minigolfanlage Dreiländereck startet in die Saison

Die schön gelegene Bahn ist attraktiv für Alt und Jung. Foto: SVR

Neuhaus. Gäste und Einwohner Neuhaus‘ haben ab Sonnabend, 6. Juni, wieder die Möglichkeit, ihr Können auf der Minigolfanlage Dreiländereck am Haus des Gastes in Neuhaus unter Beweis zu stellen. Ab 14 Uhr öffnet die Anlage ihre Tore. Um 20 Uhr beginnt das Moonlight Minigolf, bei dem die Bahnen sowie die Umgebung speziell in Szene gesetzt und mit Lichteffekten beleuchtet werden. Getränke. Jeden zweiten Sonntag im Monat gibt es einen Familientag, an dem ab 12 Uhr Grillspezialitäten angeboten werden. Von Juni bis August lädt die Minigolfanlage sonnabends von 15 bis 19 Uhr und an Sonn- sowie Feiertagen – Familientage ausgenommen – von 14 bis 18 Uhr zum Spielen ein. Im September und Oktober an Sonn- und Feiertagen von 15 bis 18 Uhr. Bei Regen bleibt die Minigolfanlage geschlossen. Zurzeit dürfen pro Bahn maximal zwei Personen, zwei Haushalte oder eine Familie aus dem selben Hausstand spielen. Weitere Informationen sind bei der Solling-Vogler-Region im Weserbergland, www.solling-vogler-region.de und unter der Telefonnummer 05536/960970 erhältlich.