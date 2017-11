Mittwoch, 29. November 2017

Minister ernennt Dr. Marc Hudy zum HAWK-Präsidenten

Urkundenübergabe: Der neue Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler (rechts), hat Dr. Marc Hudy zum HAWK-Präsidenten ernannt. Foto: MWK

Hannover/Hildesheim/Holzminden. Die Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen (HAWK) hat einen neuen Präsidenten. Der neue Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, hat am gestrigen Mittwoch in Hannover Dr. Marc Hudy zum neuen HAWK-Präsidenten ernannt und ihm im Anschluss an die erste Kabinettssitzung der neuen Landesregierung die Urkunde überreicht. Im Oktober hatten der Senat und der Hochschulrat der HAWK Hudy jeweils einstimmig gewählt und ihn dem Ministerium als einzigen Kandidaten vorgeschlagen (der TAH berichtete). Die Amtszeit des neuen Präsidenten beträgt sechs Jahre und beginnt am morgigen 1. Dezember.

Lesen Sie mehr im TAH vom 30.12.17