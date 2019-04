Montag, 08. April 2019

Minister Lies bei Stiebel: „Strom günstiger, fossile Brennstoffe teurer machen“

Minister Olaf Lies (Mitte) mit den Geschäftsführern Dr. Kai Schiefelbein (links) und Dr. Nicholas Matten. Foto: Stiebel Eltron

Holzminden. „Das Nicht-Erreichen der Klimaziele würde Deutschland viel Geld kosten. Auch deswegen ist es wichtig, dass die politischen Parteien jetzt die richtigen Maßnahmen anstoßen, um den CO2-Ausstoß in Deutschland deutlich zu verringern. Wenn wir ernsthaft wollen, dass die Energiewende gelingt, müssen wir an die Stromsteuer und die EEG-Umlage, also den Strom günstiger und gleichzeitig fossile Brennstoffe teurer machen.“ Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies erntete jetzt bei seinem Besuch bei Stiebel Eltron in Holzminden viel Zustimmung für seine klaren Worte im Gespräch mit den Geschäftsführern Dr. Nicholas Matten und Dr. Kai Schiefelbein sowie Vertriebschef Frank Jahns und Public-Affairs-Experte Dr. Hendrik Ehrhardt. „Eine CO2-Steuer ist eine absolut sinnvolle Lösung“, sagte Dr. Nicholas Matten, „wenn wir den CO2-Ausstoß reduzieren wollen, müssen wir ihn verteuern. Der Bürger dafür an anderer Stelle zu entlasten, im Idealfall beim Strom, der immer grüner wird, ist der richtige Weg.“ (tah)

