Samstag, 12. September 2020

Ministerpräsident Weil macht Station bei Noelle + von Campe in Boffzen

Ministerpräsident Weil (rechts) mit Geschäftsführer Köhler. Foto: bk

Boffzen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat am Donnerstagabend die Firma Noelle + von Campe in Boffzen besucht. Die Geschäftsführer Peter Pokorny und Thomas Köhler erklärten, dass ihre Firma zu Beginn der Corona-Pandemie stark gelitten habe. Mittlerweile könne man jedoch die anfänglichen Verluste durch die Produktion unterschiedlichster Konserven kompensieren. Die Firmenchefs planen nun ein neues, moderneres Werk, eine neue Schmelzwanne und ein neues Servicecenter mit Werkstätten, Kantine, Pausenräumen und Büros zu bauen. Zwanzig bis dreißig neue Arbeitsplätze werden so perspektivisch geschaffen. 65 Millionen Euro soll das Projekt kosten. Pokorny und Köhler hoffen auf eine Finanzspritze des Landes Niedersachsen in Höhe von acht bis zehn Millionen Euro. In den nächsten zwei bis drei Wochen soll dann der erste Spatenstich gesetzt werden, und im Jahr 2022 will man mit der Glasproduktion beginnen.

Bei der abschließenden Pressekonferenz in der Ölmühle Solling in Boffzen, die dank des Onlinehandels nach Angaben der Inhaber-Familie Baensch gut durch die Krise gekommen ist, erklärte Weil: „Dieser Raum hat Zukunftsperspektiven. Die Südniedersachsenförderung sollte keine Eintagsfliege sein.“ (bk)

