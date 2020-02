Dienstag, 11. Februar 2020

Mirja Boes auf Good-Bye-Tour in der Stadthalle Holzminden

Eine besondere Verabschiedung mit Comeback präsentiert Mirja Boes mit ihrer Live-Band „Honkey Donkeys“. Foto: Lars Laion

Holzminden. Mirja Boes und ihre Live-Band „Honkey Donkeys“ kommt am Donnerstagabend, 13. Februar, um 20 Uhr in die Stadthalle Holzminden. Womöglich ist es ihr letzter Live-Auftritt: Mit dabei hat sie ihr neues Programm „Auf Wiedersehen! Hallo! – Die Willkommenabschiedrevue“. Fast 25 Jahre steht Mirja Boes bereits auf der Bühne, von der sie sich nun auf ihrer wirklich letzten Abschiedstour verabschieden möchte. In ihrem neuen Programm sagt die Komikern also möglicherweise endgültig „Auf Wiedersehen Hallo“ zum Publikum, das sich auf eine Good-Bye-Tour mit einem „Best of Best of“ ihres Schaffens freuen darf. Und danach gibt es ganz plötzlich Impro-Comedy vom Feinsten rund um die kleinen, großen, schrecklich-schönen und leiderlustigen Comebacks des Lebens. Tickets für die Show gibt es noch beim Täglichen Anzeiger, Zeppelinstraße 10 in Holzminden, in der ABOplus-Aktion für TAH-Abonnenten vergünstigt. Außerdem im Büro der Stadtmarketing Holzminden GmbH, Markt 2 in Holzminden, oder online unter www.eventim.de. (ap)