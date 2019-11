Mittwoch, 27. November 2019

Mirja Boes auf Willkommenabschiedrevue in Holzminden

Mirja Boes präsentiert Impro-Comedy und Songs mit Liveband. Foto: Lars Laion

Holzminden. Man kennt sie zum Beispiel aus „Die dreisten Drei“ oder „Beste Schwestern“ und als Jurymitglied bei „Grill den Henssler“. Die 48-Jährige ist eine der lautesten Comedians Deutschlands, TV-Dauergast und lange schon im Geschäft. Ein echtes Highlight in der Stadthalle Holzminden präsentiert die Eventagentur „fee fairs events entertainment“ in Kooperation mit der Stadtmarketing Holzminden GmbH im Frühjahr nächsten Jahres: Mirja Boes mit ihrer Live-Band „Honkey Donkeys“ am Donnerstag, 13. Februar, um 20 Uhr in der Stadthalle Holzminden. Dabei präsentiert sie ihr neues Programm „Auf Wiedersehen! Hallo! – Die Willkommenabschiedrevue“.

Comedy, Musik und Gesang vereint sich in der Show von Mirja Boes. Freuen darf man sich auf ein „Best of Best of“ ihres Schaffens. Tickets für die Show gibt es im Büro der Stadtmarketing Holzminden GmbH, beim Täglichen Anzeiger – für TAH-Abonnenten zum vergünstigten Vorzugspreis. (spe)

