Freitag, 01. Februar 2019

Missbrauch in Lügde: Landrat Bartels kündigt Konsequenzen an

Weserbergland. Der Landrat des Kreises Hameln-Pyrmont, Tjark Bartels, will Konsequenzen aus dem Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde bei Bad Pyrmont ziehen. Es müsse eine völlig neue Konzeption entwickelt werden, um es Kindern einfacher zu machen, über solche Vorfälle zu sprechen, sagte der SPD-Politiker im Interview mit dem Radiosender NDR 1 Niedersachsen. Er kündigte eine Art Vorwarnsystem in Kindergärten und Schulen an, um Verdachtsmomenten frühzeitig nachgehen zu können. Einzelheiten wolle der Landkreis am kommenden Montag vorstellen. Bartels zeigte sich erschüttert über das Ausmaß des Missbrauchs. Es gehe ihm und seinen Mitarbeitern persönlich nahe. Vor allem sei man fassungslos, wie diese Verbrechen übersehen werden konnten. Die einzige Erklärung sei, dass die Täter ausgesprochen geschickt seien, ihr Umfeld zu täuschen. „Es ist nicht Personalmangel, es ist nicht mangelnde Fachlichkeit. Es ist das Mimikry, das die Täter selber veranstalten.“