Freitag, 12. April 2019

Missbrauchsskandal: Hütten werden abgerissen

Vor dem Abriss haben Entrümpler alle verwertbaren Stoffe aussortiert. Foto: jl

Lügde-Elbrinxen. Auf dem Campingplatz im Lügder Ortsteil Elbrinxen haben Bagger in den vergangenen Tagen die Behausung des Dauercampers abgerissen, der als Hauptverdächtiger in dem bundesweit für Schrecken sorgenden Missbrauchs-Skandals gilt. In der Hüttenansammlung auf dem Campingplatz soll ein Großteil der über 1.000 Sexualverbrechen begangen worden sein. Der Betreiber des Campingplatzes hat sich zu diesem Befreiungsschlag entschlossen und will aus der betroffenen Parzelle eine Grünfläche machen.

Mehr lesen Sie im TAH am 12. April 2019